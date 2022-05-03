Новейшей Radeon RX RX 6950 XT будет далеко до GeForcE RTX 3090 Ti. Новинка AMD будет потреблять более чем на 100 Вт меньше

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Уже 10 мая компания AMD представит обновлённые видеокарты текущего поколения. Нас ожидают Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT и RX 6950 XT. Все они сохранят текущие конфигурации GPU, но получат прирост к частоте GPU и памяти. А ещё у них повысится потребляемая мощность.





Так, RX 6950 XT будет характеризоваться TBP в 335 Вт, что на 35 Вт больше, чем у обычной RX 6900 XT, и на 5 Вт превышает показатель RX 6900XT Liquid Edition. То есть до GeForce RTX 3090 Ti с её 450 Вт новинке AMD будет далеко.

Частоты GPU новой модели Radeon составят 2100-2310 МГц, что соответственно на 85 и 60 МГц выше, чем у RX 6900 XT. Память будет работать на частоте 18 ГГц.

RX 6750 XT будет потреблять 250 Вт, что соответствует показателю RX 6800. Частоты GPU составят 2495-2600 МГц, а память будет такой же, как у старшей новинки.

У RX 6650 XT показатель TBP вырастет на 20 Вт, до 180 Вт. Частоты GPU составят 2410-2635 МГц.