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    Новейшей Radeon RX RX 6950 XT будет далеко до GeForcE RTX 3090 Ti. Новинка AMD будет потреблять более чем на 100 Вт меньше

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Новейшей Radeon RX RX 6950 XT будет далеко до GeForcE RTX 3090 Ti. Новинка AMD будет потреблять более чем на 100 Вт меньше

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    Уже 10 мая компания AMD представит обновлённые видеокарты текущего поколения. Нас ожидают Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT и RX 6950 XT. Все они сохранят текущие конфигурации GPU, но получат прирост к частоте GPU и памяти. А ещё у них повысится потребляемая мощность. 


    Так, RX 6950 XT будет характеризоваться TBP в 335 Вт, что на 35 Вт больше, чем у обычной RX 6900 XT, и на 5 Вт превышает показатель RX 6900XT Liquid Edition. То есть до GeForce RTX 3090 Ti с её 450 Вт новинке AMD будет далеко. 

    Частоты GPU новой модели Radeon составят 2100-2310 МГц, что соответственно на 85 и 60 МГц выше, чем у RX 6900 XT. Память будет работать на частоте 18 ГГц.  

    RX 6750 XT будет потреблять 250 Вт, что соответствует показателю RX 6800. Частоты GPU составят 2495-2600 МГц, а память будет такой же, как у старшей новинки. 

    У RX 6650 XT показатель TBP вырастет на 20 Вт, до 180 Вт. Частоты GPU составят 2410-2635 МГц.  

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