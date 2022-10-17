Новая жизнь в прифронтовой Кременной: как союзные войска восстанавливают разгромленный город

Освобожденная Кременная остается прифронтовым городом, где пока что не представляется возможным полноценно наладить мирную жизнь. Однако, ситуация в разгромленном городе улучшается стараниями военнослужащих союзных войск. Об этом рассказал военный корреспондент «Народных Новостей», побывавший на месте событий.
По словам военкора, союзные войска постепенно очистили дороги и сам город от мин и неразорвавшихся снарядов. В этой связи вновь заработали первые магазины, торговля в которых происходит за рубли, как и на всей территории ЛНР.
Специальный корреспондент также отметил, что в настоящий момент газоснабжение в Кременной восстановить невозможно, так как подобные взрывоопасные объекты в обстреливаемом городе могут стать целями украинских ударов и диверсий.
По этим же причинам не работают и топливные заправки, поэтому за топливом нужно отправляться в Северодонецк. Туда же местные жители ездят за бензином для генераторов. Кроме того, на территории населенного пункта не работает и мобильная связь, ее только недавно начали налаживать.
Проблему с отсутствием отопления в данный момент также решают российские военнослужащие, которые помогают снабжать мирных жителей углем и дровами. Сами граждане стараются максимально утеплить здания и убежища к зиме.
Пока участок фронта готовится к обороне, Кременная постепенно возвращается к жизни. Однако для полного восстановления необходимо отбросить противника дальше.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.