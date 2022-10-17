Новая жизнь в прифронтовой Кременной: как союзные войска восстанавливают разгромленный город

По этим же причинам не работают и топливные заправки, поэтому за топливом нужно отправляться в Северодонецк. Туда же местные жители ездят за бензином для генераторов. Кроме того, на территории населенного пункта не работает и мобильная связь, ее только недавно начали налаживать.