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Новая жизнь в прифронтовой Кременной: как союзные войска восстанавливают разгромленный город

Новая жизнь в прифронтовой Кременной: как союзные войска восстанавливают разгромленный город
Народные Новости

Освобожденная Кременная остается прифронтовым городом, где пока что не представляется возможным полноценно наладить мирную жизнь. Однако, ситуация в разгромленном городе улучшается стараниями военнослужащих союзных войск. Об этом рассказал военный корреспондент «Народных Новостей», побывавший на месте событий.

По словам военкора, союзные войска постепенно очистили дороги и сам город от мин и неразорвавшихся снарядов. В этой связи вновь заработали первые магазины, торговля в которых происходит за рубли, как и на всей территории ЛНР.

Народные Новости
Народные Новости

Специальный корреспондент также отметил, что в настоящий момент газоснабжение в Кременной восстановить невозможно, так как подобные взрывоопасные объекты в обстреливаемом городе могут стать целями украинских ударов и диверсий.

По этим же причинам не работают и топливные заправки, поэтому за топливом нужно отправляться в Северодонецк. Туда же местные жители ездят за бензином для генераторов. Кроме того, на территории населенного пункта не работает и мобильная связь, ее только недавно начали налаживать.

Народные Новости
Народные Новости

Проблему с отсутствием отопления в данный момент также решают российские военнослужащие, которые помогают снабжать мирных жителей углем и дровами. Сами граждане стараются максимально утеплить здания и убежища к зиме.

Пока участок фронта готовится к обороне, Кременная постепенно возвращается к жизни. Однако для полного восстановления необходимо отбросить противника дальше.

Народные Новости
Народные Новости

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

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RusNewsToday24
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