Новая жизнь с чистой кредитной историей: как законно избавиться от «черной метки» банка

«Запомните: никто, кроме вашего кредитора не может передать информацию о закрытии просрочек в БКИ. После того, как вы по максимуму убрали негативные факторы из вашей кредитной истории, необходимо привнести в нее положительные факторы. Например, начать создавать положительную кредитную историю с более простых кредитных продуктов — кредит на товар и/или кредитная карта. При этом следует быть осторожным, поскольку под видом товарного кредита вам могут навязать микрозайм. Проверить это легко: в кредитном договоре кредитором должен быть банк, а не МФО», — пояснил Широков.