Новая жизнь с чистой кредитной историей: как законно избавиться от «черной метки» банка

Человек, оказавшийся в «черном списке» кредитно-финансовых учреждений по самым разнообразным причинам, может исправить ситуацию. Кредитный брокер, руководитель кредитного центра «Эксперт» Александр Широков рассказал в комментарии «Народным Новостям», как следует поступить, чтобы очистить кредитную историю, действуя строго в рамках закона.
Согласно закону «О кредитных историях» 218-ФЗ любой субъект может два раза в год совершенно бесплатно заказать кредитный отчет в любом Бюро кредитных историй (БКИ). Ошибочно полагать, что ее можно заказать на госуслугах. Там можно лишь узнать, в каких БКИ хранится кредитная история, сделав запрос в центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Затем можно получить сам кредитный отчет в каждом бюро, где хранится кредитная история конкретного человека, подтвердив учетную запись на госуслугах.
После того как получен кредитный отчет в бюро, можно сделать вывод, нужно ли что-то восстанавливать. С 2022 года отчеты кредитных бюро стали более читаемые и понятные непрофессионалу.
Почему человек попадает в «черный список» банков
Некоторые проблемы в кредитной истории связаны с ошибками, произошедшими по вине кредитора. Например, заем погашен, но отражается в кредитной истории как активный. Это же касается просрочки по кредитной выплате: она погашена, но может отображаться как задолженность. Также бывает, что один и тот же кредит фигурирует в личной истории дважды, пояснил Александр Широков.
«В этом случае необходимо написать письменное обращение к кредитору о передаче корректной информации в БКИ. Если кредитор не реагирует на ваше заявление, то необходимо обратиться с заявлением на корректировку кредитной истории в соответствующее БКИ с приложением подтверждающих документов. Аналогичным образом следует действовать, если гражданин прошел процедуру банкротства, а кредиторы не убрали его долги из кредитной истории», — пояснил наш собеседник.
Если в отчете присутствуют данные другого человека, следует обратиться с заявлением о корректировке кредитной истории напрямую в БКИ.
Другая часть проблем в кредитной истории возникает по вине самого заемщика. В частности, это относится к просрочке по кредитам длительностью более 30 дней. Банки относительно лояльно относятся к просрочкам до 30 дней не чаще трех раз в год. В случае более длительных и/или более частых эпизодов просрочек заемщик будет негативно выглядеть в глазах кредитной организации.
Негативно воспринимается и массовая отправка заявок на кредит в банки — более пяти в месяц, — по которым приняты отрицательные решения банками. Также проблемы возникают с клиентами, получившими одобрение и взявшими множество кредитов — свыше шести. Речь идет не только о потребительских займах, но и о любых других кредитных продуктах банка — от ипотеки до микрозайма.
Кредитная история ухудшается в случае повторного обращения за крупным кредитом в течение трех месяцев после получения предыдущего такого же крупного кредита или наличия у клиента более двух активных кредиток. Использовании микрозаймов ухудшает «репутацию» клиента. Также банки негативно воспринимают любые долги, будь то задолженность по оплате услуг ЖКХ или выплата алиментов.
Советы эксперта
Для восстановления кредитной истории можно предпринять ряд шагов, отметил Александр Широков. Первый и самый простой совет: погасить все долги и просрочки при их наличии и платить строго согласно графику платежей, а также избавиться от микрозаймов.
«Необходимо закрыть лишние кредитные карты, особенно если вы ими не пользуетесь, написав заявление о закрытии счета карты в банк-кредитор. По возможности стоит избавиться от самых мелких кредитов. Следует обязательно проверить все погашения и закрытия, заказав свежий кредитный отчет через десять дней после погашения. Исключение составляют кредитные карты: они полностью закрываются в среднем в течение 60 дней после подачи заявления», — подчеркнул специалист.
Многие люди сейчас имеют проблемы с погашением кредитов и допускают просрочки по ним. Они подают заявки на новый кредит и естественно получают отказы. Такие люди ищут в Сети варианты очистки кредитной истории от просрочек, а спрос рождает предложение. Мошенники за существенную предоплату предлагают почистить кредитную историю, чтобы одобрить новый кредит.
«Запомните: никто, кроме вашего кредитора не может передать информацию о закрытии просрочек в БКИ. После того, как вы по максимуму убрали негативные факторы из вашей кредитной истории, необходимо привнести в нее положительные факторы. Например, начать создавать положительную кредитную историю с более простых кредитных продуктов — кредит на товар и/или кредитная карта. При этом следует быть осторожным, поскольку под видом товарного кредита вам могут навязать микрозайм. Проверить это легко: в кредитном договоре кредитором должен быть банк, а не МФО», — пояснил Широков.
Через шесть месяцев после оформления простого кредитного продукта можно будет подать заявку, например, на небольшой кредит наличными. Следует отметить, что кредитную историю смотрят не только банки. Ее могут запросить с вашего согласия и страховые компании, работодатели (при приеме на работу), сервисы каршеринга. Таким образом, наличие негатива в кредитной истории может не только сделать невозможным получение кредита или ипотеки, но и реализовать другие цели.