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Новая волна похолодания ожидается в Петербурге на следующей неделе

Новая волна похолодания ожидается в Петербурге на следующей неделе
unsplash.com

Новая волна похолодания грядет в Петербурге уже на следующей неделе, предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

С 20 октября в городе установится относительно мягкая и спокойная погода без холодного ветра и осадков. Однако уже 25 октября температура вновь опустится на целых семь градусов.

«На следующей неделе с северными ветрами ожидается очередное похолодание. И по предварительным расчетам самым холодным может оказаться 25 октября. Так что ждем дальнейшего развития атмосферных процессов», — написал специалист в своем Telegram-канале.

На данный момент самым холодным днем октября оказалось 19 число. Столбики уличных термометров показали всего около +6 градусов, а ночью в некоторых районах Ленинградской области температура опускалась до нуля.

александр колесов петербург погода похолодание
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