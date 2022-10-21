Новая волна похолодания ожидается в Петербурге на следующей неделе

Новая волна похолодания грядет в Петербурге уже на следующей неделе, предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
С 20 октября в городе установится относительно мягкая и спокойная погода без холодного ветра и осадков. Однако уже 25 октября температура вновь опустится на целых семь градусов.
«На следующей неделе с северными ветрами ожидается очередное похолодание. И по предварительным расчетам самым холодным может оказаться 25 октября. Так что ждем дальнейшего развития атмосферных процессов», — написал специалист в своем Telegram-канале.
На данный момент самым холодным днем октября оказалось 19 число. Столбики уличных термометров показали всего около +6 градусов, а ночью в некоторых районах Ленинградской области температура опускалась до нуля.