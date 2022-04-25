Новая версия смартфона Honor Play 6T Pro доступна для предварительного заказа в Китае

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Ранее в этом месяце компания Honor представила свои новые смартфоны серии Play под названиями Honor Play 6T и Honor Play 6T Pro. Теперь модель Honor Play 6T Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти стала доступна для предварительного заказа на китайском рынке. Телефон предлагается за 215 долларов.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем IPS разрешением 1080 x 2388 пикселей с частотой обновления 90 Гц, который занимает 93,6% площади лицевой панели. Устройство построено на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 810 и имеет до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.





Основная камера получила 48-мегапиксельный главный датчик оптического формата 1/2 дюйма и имеет размер одного пикселя 0,8 мкм. Дополинетльно установлена 2-мегапиксельная камера. На лицевой стороне расположена 8-мегапиксельная камера для съемки селфи и видеозвонков.

Он работает под управлением операционной системы Android 11 из коробки с собственным пользовательским интерфейсом Magic UI 5.0. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4000 мА•ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.