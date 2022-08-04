Новая версия Rufus упрощает создание учётной записи Windows 11

Несколько дней назад вышла бета-версия утилиты Rufus под номером 3.20, а теперь автор выпустил релизную сборку. Эта утилита продолжает помогать пользователям устанавливать Windows 11 с меньшими проблемами.





Нынешняя сборка, помимо обхода проверок на наличие TPM, SecureBoot и учётной записи Microsoft, позволяет автоматически создавать локальную учётную запись при установке ОС. Также Rufus 3.20 умеет копировать региональные настройки из установленной версии Windows.

Новая версия создаёт учётную запись с тем же именем, что и у текущего пользователя. Пароль при этом пустой, его предлагается сменить после первой перезагрузки. Помимо этого, были исправлены некоторые ошибки. Скачать новинку можно здесь.

В мае этого года Microsoft обновила список обязательных требований для установки Windows 11. В их числе — подключение к интернету и наличие учётной записи Microsoft. Это требовалось для установки Windows 11 22H2 Insider. Однако бета-версия программы Rufus позволяла обойти ограничения.