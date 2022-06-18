Новая версия iPhone 13 Pro Max появилась в re:Store

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Сеть магазинов re:Store запустила продажи смартфоном iPhone 13 Pro Max в новом зелёном цвете, который получил название «альпийский зеленый». Напомним, только неделю назад смартфоны начали появляться на Ozon.





Смартфон предлагается в двух версиях, которые отличаются объёмом памяти:

iPhone 13 Pro Max «альпийский зеленый» 128 ГБ: 139 990 руб.

iPhone 13 Pro Max «альпийский зеленый» 256 ГБ: 159 990 руб.

Ранее сообщалось, что на текущий момент цены на смартфоны iPhone в России снизились на треть (до 30%) по сравнению с мартовскими. В Wildberries отмечают, что снижение цен напрямую связано с сильным укреплением рубля. Помимо укрепления рубля, есть и ещё одна причина снижения цен на смартфоны — это сильнейшее падение спроса на них по сравнению со всплеском начала и середины весны.

Кроме того, в Сети сравнили чёлки iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro с новыми вырезами макета iPhone 14 Pro.