Технологии0

Новая версия iPhone 13 Pro Max появилась в re:Store

Новая версия iPhone 13 Pro Max появилась в re:Store

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Сеть магазинов re:Store запустила продажи смартфоном iPhone 13 Pro Max в новом зелёном цвете, который получил название «альпийский зеленый». Напомним, только неделю назад смартфоны начали появляться на Ozon.


Смартфон предлагается в двух версиях, которые отличаются объёмом памяти:

  • iPhone 13 Pro Max «альпийский зеленый» 128 ГБ: 139 990 руб.

  • iPhone 13 Pro Max «альпийский зеленый» 256 ГБ: 159 990 руб.

Ранее сообщалось, что на текущий момент цены на смартфоны iPhone в России снизились на треть (до 30%) по сравнению с мартовскими. В Wildberries отмечают, что снижение цен напрямую связано с сильным укреплением рубля. Помимо укрепления рубля, есть и ещё одна причина снижения цен на смартфоны — это сильнейшее падение спроса на них по сравнению со всплеском начала и середины весны.

Кроме того, в Сети сравнили чёлки iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro с новыми вырезами макета iPhone 14 Pro.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
apple
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.