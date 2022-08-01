Новая реальность. Lada Vesta NG продается за 2 миллиона рублей – и это уже с учетом скидки по программе льготного кредитования

Сегодня появились цены на Lada Vesta NG: сообщалось, что за Vesta SW с двигателем Renault и вариатором просят 1 815 000 рублей. В реальности же цены могут быть заметно выше. Один из покупателей Vesta SW NG Cross в темном цвете рассказал, что цена его автомобиля с дополнительным оборудованием (от которого, само собой, нельзя отказаться) составила 1 950 000 рублей. И это уже с учетом скидки по программе льготного кредитования!









Судя по описанию, автомобиль оснащен двигателем 1.8, а комплектация – Comfort+. Степан Тисовский, новоиспеченный владелец Vesta NG, отмечает, что выбирал между Hyundai Solaris, Kia Rio, Geely Coolray и обычной Vesta SW Cross, но в автосалон привезли NG, и этот автомобиль, что называется запал в душу.

Нельзя не обратить внимание на сложности с установкой сигнализации. По словам владельца «им пришлось спеца с рено звать, т.к. там всё реношное». Вероятно, с этим и связана отсрочка выпуска Vesta NG – уж слишком много компонентов Renault в ней использовалось изначально, и все их сейчас нужно импортозаместить, что требует времени.









К слову, ключ новой Vesta тоже достался целиком от Renault. Единственное отличие – в логотипах на лицевой панели.