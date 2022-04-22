Новая позиция Токио по Курилам вызвала волну возмущения среди японцев

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Вопрос южной части Курильских островов для Японии не редко становится
острым. Накануне МИД страны сообщил о скорой публикации очередной «Синей книги»,
где Южные Курилы были обозначены как территории, «незаконно оккупированные»,
что вызвало очередной всплеск обсуждений в японском обществе, передает ИноСМИ.
Такой термин не применялся на протяжении последних 20 лет. Такая позиция
властей некоторым показалась чересчур агрессивной. Кроме того, в документе
содержится достаточно жесткая критика российской специальной операции на Украине.
Также в «Книге» Китай назван большой угрозой, а с пусками ракет КНДР «нельзя
согласиться». В завершении указано, что эра «всесильности США» подошла к концу.
Публикация «Синей книги» вызвала неоднозначную реакцию у пользователей
японского сегмента соцсетей, передает ИноСМИ.
«Какая у нас “добренькая” Япония. Со всех сторон окружена “ворами на пожаре”. Все плохие»;
«Наконец-то наш бессильный МИД встрепенулся. Ну и что хорошего он сказал?»;
«Это мое личное мнение, но я считаю, что руководство и сотрудники нашего МИДа заслуживают уголовного наказания
А с чего это вдруг сейчас наше правительство решилось на такой шаг?»;
«Ну, записали что-то в книге. Ну и что с того? Вон Южная Корея тоже незаконно оккупирует острова Такэсима! Да, не интересуют Японию эти земли!»;
«Наша суматоха вокруг Украины – это просто смех. В дипломатии Японии нет никакой самостоятельности. Все делаем так, как говорит нам Америка!»;
«Ну вот мы и вернулись назад на десять лет. А что все это время делали наши власти и дипломаты? Огромна вина во всем этом бывшего премьера Абэ, который подлизывался к России и бездарно потратил огромные средства налогоплательщиков на свою “улыбчивую” внешнюю политику».