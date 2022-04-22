Новая позиция Токио по Курилам вызвала волну возмущения среди японцев

«Ну вот мы и вернулись назад на десять лет. А что все это время делали наши власти и дипломаты? Огромна вина во всем этом бывшего премьера Абэ, который подлизывался к России и бездарно потратил огромные средства налогоплательщиков на свою “улыбчивую” внешнюю политику».