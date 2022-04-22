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    Новая позиция Токио по Курилам вызвала волну возмущения среди японцев

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Новая позиция Токио по Курилам вызвала волну возмущения среди японцев

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    pixabay.com

    Вопрос южной части Курильских островов для Японии не редко становится
    острым. Накануне МИД страны сообщил о скорой публикации очередной «Синей книги»,
    где Южные Курилы были обозначены как территории, «незаконно оккупированные»,
    что вызвало очередной всплеск обсуждений в японском обществе, передает ИноСМИ.

    Такой термин не применялся на протяжении последних 20 лет. Такая позиция
    властей некоторым показалась чересчур агрессивной. Кроме того, в документе
    содержится достаточно жесткая критика российской специальной операции на Украине.
    Также в «Книге» Китай назван большой угрозой, а с пусками ракет КНДР «нельзя
    согласиться». В завершении указано, что эра «всесильности США» подошла к концу.

    Новая позиция Токио по Курилам вызвала волну возмущения среди японцев
    pixabay.com

    Публикация «Синей книги» вызвала неоднозначную реакцию у пользователей
    японского сегмента соцсетей, передает ИноСМИ.

    «Какая у нас “добренькая” Япония. Со всех сторон окружена “ворами на пожаре”. Все плохие»;

    «Наконец-то наш бессильный МИД встрепенулся. Ну и что хорошего он сказал?»;

    «Это мое личное мнение, но я считаю, что руководство и сотрудники нашего МИДа заслуживают уголовного наказания  

    А с чего это вдруг сейчас наше правительство решилось на такой шаг?»;

    «Ну, записали что-то в книге. Ну и что с того? Вон Южная Корея тоже незаконно оккупирует острова Такэсима! Да, не интересуют Японию эти земли!»;

    «Наша суматоха вокруг Украины – это просто смех. В дипломатии Японии нет никакой самостоятельности. Все делаем так, как говорит нам Америка!»;  

    «Ну вот мы и вернулись назад на десять лет. А что все это время делали наши власти и дипломаты? Огромна вина во всем этом бывшего премьера Абэ, который подлизывался к России и бездарно потратил огромные средства налогоплательщиков на свою “улыбчивую” внешнюю политику».  

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