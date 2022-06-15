Новая песня Макса Барских провалилась без российской аудитории

Новая композиция украинского певца Макса Барских «Чекай мене» провалилась. За неделю видео исполнения песни посмотрели чуть меньше 130 тысяч пользователей Сети.
Журналистка Алена Жигалова обратила внимание на рейтинг песни Барских, который запретил россиянам слушать свои треки. Как оказалось, видео, выпущенное 8 июня, посмотрели чуть больше 129 тысяч пользователей YouTube.
Прим этом главный хит украинского музыканта «Туманы» на русском языке, выпущенный в 2016 году, заполучил почти 200 миллионов просмотров.
«Еле набравшая 100 тысяч песня Макса Барских на украинском против сотни миллионов просмотров русскоязычных хитов — вот она, истинная цена потери российской аудитории», — говорится в сообщении в Telegram-канале «НеОпра, блин!».
Макс Барских обрушился с критикой на Россию после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он закрыл доступ к своим композициям на российских платформах. Но недавно его треки стали вновь открыты для россиян. Певец назвал это сбоем, но некоторые предположили, что артист «дал заднюю».