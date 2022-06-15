Новая песня Макса Барских провалилась без российской аудитории

Макс Барских обрушился с критикой на Россию после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он закрыл доступ к своим композициям на российских платформах. Но недавно его треки стали вновь открыты для россиян. Певец назвал это сбоем, но некоторые предположили, что артист «дал заднюю».