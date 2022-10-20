Новая песня Ани Лорак на русском языке возмутила украинцев

Украинская певица Ани Лорак опубликовала клип на новую песню «Лабиринт». Пользователи из Украины осудили певицу за то, что композиция исполнена на русском языке, пишет «СтарХит».
Украинцы оставляли комментарии под видео, обвиняя Лорак в том, что она «не может найти родину». Подписчики посчитали, что, исполнив песню на русском, Лорак предала Украину.
«Как же она мне нравилась, но у денег нет родины», — возмутился один из комментаторов.
Пользователи выразили мнение, что Ани Лорак стоит лишить украинского гражданства и всех наград.
Напомним, что ранее певица не выражала свою позицию относительно спецоперации и конфликта на Украине, однако отменила все концерты в России. «Народные новости» сообщали, что украинцы сорвали гастрольный тур певицы Ани Лорак в Европе.