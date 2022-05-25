Новая откровенность: как наряды с иллюзией обнаженного тела заменили “голое” платье

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Ксения Чилингарова в платье из коллекции Lotta Volkova x Jean Paul Gaultier

Если раньше тренд на “голые” платья многим казался слишком смелым, то теперь выясняется: все увиденное ранее было не такой уж и провокацией. На смену полупрозрачным и даже совсем прозрачным нарядам пришли такие, в которых создается очень реалистичная иллюзия совершенно голого тела. Разбираемся в этом тренде.

Пару недель назад британское издание Daily Mail посвятило целую статью платью, которое было замечено фотографами на неизвестной женщине на улицах Лондона. Как говорится в материале, прохожие удивленно оборачивались на девушку, которая “выглядела полностью обнаженной в “голом” платье — возможно, самом откровенном за всю историю”.

Речь в статье шла о творении дизайнера Лотты Волковой — ее Daily Mail называет “русским суперстилистом”. Волкова выпустила коллекцию совместно с брендом Jean Paul Gaultier, который еще в 90-е использовал оптические иллюзии для достижения порой шокирующего эффекта.



Lotta Volkova x Jean Paul Gaultier

В своей коллекции Волкова “переформатировала” и другие знаковые вещи Готье, включая знаменитый конусообразный бюстгальтер, который носила Мадонна во время турне 1990 года Blond Ambition. Однако самым обсуждаемым предметом коллекции Lotta Volkova x Jean Paul Gaultier стало именно “обнаженное” платье за 500 фунтов стерлингов (около 36 тысяч рублей).

Это невероятная честь — иметь возможность изучить архивы, стать одержимой ими, попасть во власть этого фетиша и переосмыслить культовые коллекции Готье в контексте моды 2022 года, сделав их частью современного гардероба,

— высказалась о сотрудничестве Лотта Волкова.



Лотта Волкова в платье Lotta Volkova x Jean Paul Gaultier





В беседе с Vogue она также упомянула, что ее целью было “передать современной публике смелость и крутость стиля Жана-Поля Готье”:

Его эпоха была абсолютно другим временем в истории моды, когда можно было экспериментировать очень наивно, невинно и не бояться быть смелым и провокационным. Но что мне особенно нравится в Готье — то, как он всегда играл с классикой, будь то элегантный или даже исторический костюм, превращая эти вещи в нечто вызывающее, эксцентричное и соответствующее времени,

— рассказывает Волкова.



Пользователи соцсетей (модели, фотографы, блогеры) в вещах из коллекции Lotta Volkova x Jean Paul Gaultier





Современно, носибельно, круто, да еще и цены на многое адекватные. Вангую, sold out. И да, вот вам отличный пример, что не всех русских кэнселят в мировом обществе,

— прокомментировали коллаборацию в телеграм-канал Good morning, Karl!

Разлетелась по телеграм-чатам и фотография Ксении Чилингаровой, которая первой из российских медийных персон примерила творение Волковой. Правда, вскоре пожаловалась, что Instagram* удалил ее фото в платье, очевидно, приняв его за настоящую “обнаженку”:

Мое фото в “голом” платье от Jean Paul Gaultier и Лотты Волковой заблокировал Instagram. Предполагаю, люди, ответственные за это решение, никогда не были в музеях и не видели работ Рубенса, Тициана, Гойи, Курбе…

— отреагировала Ксения.



Ксения Чилингарова

Есть вероятность, что наряды с подобным реалистичным эффектом голого тела станут настоящим трендом, как в предыдущие годы произошло с теми самыми naked dresses, которые надевали практически все — от Роуз МакГоуэн в 90-х до Ким Кардашьян, переосмыслившей на недавнем Met Gala классическое “голое” платье Мэрилин Монро.

Совсем недавно образ в духе коллаборации Волковой и Готье надела на красную дорожку церемонии Billboard Music Awards Кайли Дженнер. Правда, ее платье от Balmain все же выглядело не так провокационно за счет более размытого принта.



Кайли Дженнер на Billboard Music Awards 2022

Наряд с такой же оптической иллюзией выбрала и Наталья Ионова для премии “Жара”. Певица заявила, что в своем платье с языками пламени была “максимально по дресс-коду” — учитывая название мероприятия. Однако в комментариях к фотографии в инстаграме было много негатива, самые мягкие из критиков предположили, что артистке “лучше было бы прийти голой”.



Наталья Ионова на премии “Жара”

Ранее эффект произвела на красной дорожке и Белла Торн: издалека могло показаться, что актриса прибыла на премьеру ленты “Морбиус” в чем-то совершенно прозрачном, но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что на ней платье-иллюзия — от дизайнера Sergio Castaño Peña.



Белла Торн на премьере фильма “Морбиус”

В сети обсуждали и фотографии Беллы Хадид в платье бренда Y/Project с принтом, изображающим голую грудь. Модель позировала в таком для Vogue. Снимки с бэкстейджа она опубликовала и на своей странице в инстаграме.



Белла Хадид с коллегой на съемках Vogue



Показ Y/Project



Журнал I-D вспоминает, что все это далеко не открытие 2022 года, и приводит в пример того же Готье, который еще 30 лет назад будоражил воображение общественности нарядами, имитирующими обнаженную кожу с татуировками. Издание напоминает и про выход Зендаи двухлетней давности, когда на звезде был топ Tom Ford, повторяющий очертания голой груди.



Зендая на Critics’ Choice Awards в 2020 году

Также издание публикует фотографии с недавних показов Loewe, Puppets & Puppets и других марок, говоря о том, что “голые” наряды сейчас переживают свое очередное рождение. И, по мнению редакции I-D, у них теперь несколько иной смысл:

Если раньше традиционные naked dresses символизировали беспрепятственный доступ к частной жизни, достигший пика в эпоху социальных сетей, то новые “голые” платья скорее несут в себе образ непрозрачности, конфиденциальности — это своего рода табличка “не беспокоить”, вывешенная дизайнерами.



Sinead Gorey



Liza Keane



Loewe



Реакцию смелые оптические иллюзии вызывают неоднозначную. Одни в восторге, другие шокированы, а третьи критикуют дизайнеров за объективацию женщин и спекуляцию на теме женской сексуальности. Так, фемактивистка Шарлотта Праудман в интервью для The Sun высказалась по поводу платья из коллекции Волковой и Готье следующим образом:

Оно точно не соответствует тому, что я надеялась видеть в нынешнем столетии. Зачем превращать женщину в сексуальный объект? Это и так часто происходит… Теперь мы видим, как это делает невероятно дорогой, популярный дизайнер — призывает женщин и самим относиться к себе подобным образом.

Обвинили создателей коллаборации и в плагиате: в соцсетях комментаторы пишут о сходстве платья с работами испанского модного бренда Syndical Chamber. Готье и Волкову упрекнули в том, что их совместное творение — “точная копия” нарядов марки, а кто-то из комментаторов добавил, что это еще и плохая копия. В комментарии пришел даже основатель Syndical Chamber и тоже стал обвинять авторов в копировании. Поклонники Готье, в свою очередь, сравнили наряды того же Syndical Chamber с платьем под названием “Греческая статуя” из коллекции Jean Paul Gaultier 1996 года и нашли много общего. По сути, Готье заподозрили в краже идеи у… самого себя.

Эксперты тем временем считают, что тренд только набирает популярность и скоро будет на всех красных дорожках.

*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)