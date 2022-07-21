Новая нейросеть NVIDIA может преобразовывать двумерные изображения в трёхмерные объекты — в том числе лица людей и кошачьи мордочки

Разработчики из NVIDIA и Стэнфордского университета создали нейросеть под названием EG3D. Она умеет генерировать реалистичные двухмерные изображения, а затем преобразует из в трёхмерные. Утверждается, что новый алгоритм превосходит аналоги по качеству работы.





Новая нейросеть умеет, к примеру, создавать качественные и детализированные и детализированные лица людей, включая известных личностей. Также система может создавать реалистичные кошачьи мордочки.

Создаваемые модели уже выглядят естественно, но пока их нельзя использовать в играх и проектах по 3D-визуализации. Ведь также объекты пока что сложно редактировать и дорабатывать после генерации. Однако создатели нейросети предлагают использовать другие алгоритмы малинного обучения для этой цели.

Ранее сообщалось, что нейросеть DALL-E 2 научилась строить дома и добывать алмазы в игре Minecraft.