Новая морская доктрина Россия предусматривает развитие газопроводов в Черном море

Россия в рамках новой Морской доктрины, которая была утверждена президентом Владимиром Путиным, намерена развивать экспортные газопроводы в Черном и Азовском морях, а также создавать новые комплексы по переработке и транспортировке углеводородов.
Программа предусматривает проведение геологоразведочных работ, что позволит актуализировать данные о залежах ископаемых и освоить экономически выгодные месторождения в Азово-Черноморском бассейне.
«В Черном и Азовском морях: дальнейшее развитие экспортной газотранспортной системы, в том числе системы подводных трубопроводов», — уточняется в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
На Балтике планируется построить новые комплексы по переработке и транспортировке углеводородов.
«В Балтийском море: развитие отечественной прибрежно-портовой инфраструктуры — железнодорожных путей, логистических центров и портовых комплексов, в том числе по переработке и транспортировке углеводородных ресурсов, в интересах переориентации экспортных и импортных грузов на отечественные порты», — сказано в доктрине.
Приоритетными направлениями устанавливаются освоение топливно-энергетических природных ресурсов Арктики, включая шельф, а также создание благоприятных условий для работы российских нефтегазодобывающих и газотранспортных предприятий.