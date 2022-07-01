Новая модель Nokia получит экран диагональю 8 дюймов. Бренд готовит очередной планшет

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Ассортимент бренда Nokia в скором времени пополнится очередным планшетом.



Nokia T20

Модель с каталожным номером TA-1462 засветилась в базе FCC, благодаря чему мы теперь знаем о ней некоторые подробности.

К примеру, диагональ экрана составляет 8 дюймов, а ёмкость аккумулятора равна 5100 мА•ч. Один из источников считает, что модель может выйти на рынок под именем Nokia T10.

Также источник ожидает, что новинка будет достаточно бюджетной. Пока утверждать это уверенно нельзя, но, к примеру, модель Nokia T20 с 10-дюймовым экраном 2K стартовала с 200 евро. Учитывая, что новинка будет компактнее, возможно, она будет ещё дешевле.