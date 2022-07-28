Новая любовь: вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс начала встречаться с британским телеведущим

Дмитрий и Флоранс Хворостовские

Вдова Дмитрия Хворостовского, оперная певица Флоранс Хворостовская, встретила новую любовь и уже получила благословение на эти отношения со стороны родственников Дмитрия. Как сообщает Daily Mail, 52-летняя Флоранс теперь встречается с 48-летним британским телеведущим Джорджем Кларком.

После смерти Хворостовского в 2017 году в возрасте 55 лет после борьбы с раком мозга Флоранс сохранила близкие отношения с его родственниками. Они и сообщили журналистам, что поддерживают ее решение построить личную жизнь с другим мужчиной.

Мы должны понимать, что, если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старушку. Тогда она никому не была бы интересна — ни своим детям, ни кому-либо еще. Так что, каким бы великим ни был ее покойный муж и как бы она его ни любила, всем нам, ее детям и публике нужна яркая, живая, прекрасная Флоранс,

— сказал двоюродный брат Хворостовского Алексей Зархин, предприниматель из Сибири.

Джордж Кларк

Когда именно Кларк и Хворостовская стали встречаться, точно неизвестно. Но пять месяцев назад телеведущий развелся со своей второй женой Кэти, в браке с которой прожил около пяти лет. А в начале июля Флоранс и Джорджа видели вместе на Уимблдоне. Сейчас пара отдыхает на Ибице.

Флоранс, родившаяся в Италии и свободно говорящая по-русски, познакомилась с Дмитрием в Женеве в 1999 году во время репетиции оперы “Дон Жуан”. Роман завязался после того, как Дмитрий поцеловал ее во время репетиций. Поженились они в 2001 году, когда был оформлен развод Дмитрия с первой женой (расстались они в 1999 году).

У них родилось двое детей: дочери Нине сейчас 15 лет, а сыну Максиму — 19 лет. У Кларка от первого брака есть трое детей: сыновья Джорджи и Эмилио и дочь Иона.

Дмитрий и Флоранс Хворостовские в день свадьбы

Флоранс тяжело переживала смерть мужа и долго не снимала траура. В своем инстаграме* она часто вспоминала Хворостовского и публиковала его фотографии с трогательными посланиями.

Навсегда в моем сердце,

— написала Флоранс 22 июня этого года.

Вдова певца также заботится о сохранении его творческого наследия в рамках основанного ею Фонда поддержки и развития искусства имени Дмитрия Хворостовского.

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