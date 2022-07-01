Новая льгота для пенсионеров может появиться в России

Депутат Госдумы Евгений Фудоров предложил освободить пожилых россиян от пошлины на регистрацию полученного по наследству жилья. С такой инициативой он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.
Сейчас граждане должны уплачивать пошлину в размере 2 тыс. рублей за регистрацию прав собственности на недвижимость. среди них и лица пенсионного возраста, которые зачастую прибегают к этому в результате вступления в наследство после смерти супруга или супруги.
Для пенсионеров эта сумма пошлины является серьезной, особенно на фоне иных расходов, связанных с оформлением наследства, обратил внимание парламентарий.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — передает URA.RU текст обращения.
Количество пенсионеров в России из-за пандемии снизилось на 200 тысяч человек, сообщил накануне глава ПФР Андрей Кигим.