Новая льгота для пенсионеров может появиться в России

Сейчас граждане должны уплачивать пошлину в размере 2 тыс. рублей за регистрацию прав собственности на недвижимость. среди них и лица пенсионного возраста, которые зачастую прибегают к этому в результате вступления в наследство после смерти супруга или супруги.