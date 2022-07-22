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Новая Lada Vesta уже в «базе» оснащена кондиционером, кнопкой «Старт/Стоп», обогревом и бесключевым доступом. Фотографии новинки

Новая Lada Vesta уже в «базе» оснащена кондиционером, кнопкой «Старт/Стоп», обогревом и бесключевым доступом. Фотографии новинки

Тематический портал «Лада.онлайн» получил в распоряжение список опций комфорта и безопасности, которые будут доступны покупателям базовой версии совершенно новой Lada Vesta. Также источник опубликовал новые фотографии автомобиля.


Итак, в самую простую версию новой Lada Vesta войдут:

  • Кнопка «Старт/Стоп»;

  • Бесключевой доступ;

  • Дистанционный пуск двигателя;

  • Full LED головной свет;

  • LED задние фонари;

  • ESP (система курсовой устойчивости);

  • ЭРА-ГЛОНАСС;

  • Фронтальные подушки безопасности;

  • Антенна-плавник;

  • Кондиционер;

  • Электропривод и обогрев зеркал;

  • Обогрев передних сидений 3-х ступенчатый;

  • Передние электростеклоподъемники с режимом AUTO;

  • Задние электростеклоподъемники;

  • Аудиоподготовка;

  • Управление БК кнопками на руле;

  • Плафон освещения второго ряда.

Тот же источник ранее сообщал, что в ближайшие дни «АвтоВАЗ» начнет отгружать дилерам обновленные Lada Vesta. Каждый дилер Lada получит примерно по две машины, всего будет отгружено 800 машин.

Новая Lada Vesta уже в «базе» оснащена кондиционером, кнопкой «Старт/Стоп», обогревом и бесключевым доступом. Фотографии новинки
Новая Lada Vesta уже в «базе» оснащена кондиционером, кнопкой «Старт/Стоп», обогревом и бесключевым доступом. Фотографии новинки
Новая Lada Vesta уже в «базе» оснащена кондиционером, кнопкой «Старт/Стоп», обогревом и бесключевым доступом. Фотографии новинки
Новая Lada Vesta уже в «базе» оснащена кондиционером, кнопкой «Старт/Стоп», обогревом и бесключевым доступом. Фотографии новинки

Также известно, что дилерам запрещено передавать эти машины журналистам или блогерам без согласования с АвтоВАЗом.

 

lada авто АвтоВАЗ
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RusNewsToday24
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