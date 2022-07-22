Новая Lada Vesta уже в «базе» оснащена кондиционером, кнопкой «Старт/Стоп», обогревом и бесключевым доступом. Фотографии новинки

Тематический портал «Лада.онлайн» получил в распоряжение список опций комфорта и безопасности, которые будут доступны покупателям базовой версии совершенно новой Lada Vesta. Также источник опубликовал новые фотографии автомобиля.





Итак, в самую простую версию новой Lada Vesta войдут:

Кнопка «Старт/Стоп»;

Бесключевой доступ;

Дистанционный пуск двигателя;

Full LED головной свет;

LED задние фонари;

ESP (система курсовой устойчивости);

ЭРА-ГЛОНАСС;

Фронтальные подушки безопасности;

Антенна-плавник;

Кондиционер;

Электропривод и обогрев зеркал;

Обогрев передних сидений 3-х ступенчатый;

Передние электростеклоподъемники с режимом AUTO;

Задние электростеклоподъемники;

Аудиоподготовка;

Управление БК кнопками на руле;

Плафон освещения второго ряда.

Тот же источник ранее сообщал, что в ближайшие дни «АвтоВАЗ» начнет отгружать дилерам обновленные Lada Vesta. Каждый дилер Lada получит примерно по две машины, всего будет отгружено 800 машин.













Также известно, что дилерам запрещено передавать эти машины журналистам или блогерам без согласования с АвтоВАЗом.