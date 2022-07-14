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Новая Каменка и Стряповка освобождены от украинских националистов

Новая Каменка и Стряповка освобождены от украинских националистов
Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

Союзные силы России и ЛДНР полностью освободили от националистов населенные пункты Стряповка и Новая Каменка под Соледаром. Подробности сообщил Иван Филипоненко, представитель Народной милиции ЛНР.

По словам Филипоненко, украинская сторона понесла значительные потери как среди личного состава, так и в технике. Населенные пункты теперь находятся под проекцией союзной армии.

Ранее в ЛНР отметили, что армии России и ЛДНР закрепились на позициях в 2,5 километрах от Соледара, они продолжают продвижение вперед.

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