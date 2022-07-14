Новая Каменка и Стряповка освобождены от украинских националистов

Союзные силы России и ЛДНР полностью освободили от националистов населенные пункты Стряповка и Новая Каменка под Соледаром. Подробности сообщил Иван Филипоненко, представитель Народной милиции ЛНР.
По словам Филипоненко, украинская сторона понесла значительные потери как среди личного состава, так и в технике. Населенные пункты теперь находятся под проекцией союзной армии.
Ранее в ЛНР отметили, что армии России и ЛДНР закрепились на позициях в 2,5 километрах от Соледара, они продолжают продвижение вперед.