Новая фаза: эксперт Кошкин объяснил возвращение британских инструкторов на Украину

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Возвращение
британских спецназовцев в Киев характеризует новую фазу конфликта на Украине, в
рамках которой Запад поставляет ВСУ все больше вооружений. Такую точку зрения в
беседе с ФАН высказал эксперт ассоциации военных аналитиков, заведующий
кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее газета The Times сообщила, что британские военные инструкторы вновь прибыли на Украину и приступили
к подготовке ВСУ в Киеве и его окрестностях. По данным СМИ,
спецназовцы SAS (Специальная авиадесантная служба) обучают украинские формирования
тому, как использовать поставленные Лондоном противотанковые ракетные установки
NLAW. Известно, что за последние две недели британский спецназ дважды
тренировал подразделения ВСУ.
По словам Андрея Кошкина, на Украине объявлена новая фаза конфликта, которая заключается в довольно активных
поставках вооружения и боевой техники из западных государств. Особенно остро
это касается вооружений крупного калибра и бронетранспортеров.
«Да, конечно, сейчас много пишут, что это
устаревшие образцы. В любом случае это военная техника, которая повышает
степень мобильности войск и укрывает от сколков и пуль. Это все равно в
значительной степени повышает боеготовность вооруженных формирований Украины. В
этих условиях весьма активно ведется дискуссия о том, что, помимо старой
техники, которая уже закончилась, необходимо поставлять более современные
образцы, тем более западной техники, не советской. Значит, надо готовить
военных специалистов для обращения с этими видами вооружений», — сказал
эксперт.
Он также напомнил,
что в США был принят закон о ленд-лизе для помощи Украине. Данная программа,
считает собеседник ФАН, имеет целью затянуть конфликт путем поставок летального
оружия, а также необходимых военных продуктов. В этих условиях, конечно же, необходима
работа инструкторов, которые будут обучать украинскую армию пользоваться этими
вооружениями.
При этом военный
эксперт отметил, что иностранные специалисты не должны напрямую участвовать в
боевых действиях. Тем не менее есть вероятность возникновении ситуации, при
которой инструкторы окажутся в зоне активных боевых действий, однако в таком
случае они должны принять все меры, чтобы ее покинуть.
«Иностранных специалистов на территории
Украины становится все больше. При этом значительная часть уничтожена. Мы знаем
удар по Яворовскому полигону, где погибли где-то 180 наемников и многие
просто-напросто вернулись. Сейчас мы на передовой видим, их много встречается,
в том числе из Великобритании», — констатировал Андрей Кошкин.
Эксперт также
обратил внимание на то, что бойцы народных республик перехватили переговоры с мариупольского металлокомбината «Азовстали», которые велись
на шести европейских языках. По его мнению, это ярко демонстрирует участие в
конфликте иностранных инструкторов, наемников и других специалистов из
государств, входящих в Североатлантический альянс.
Напомним, что Россия
начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24
февраля. Одной из ее целей является защита русскоязычного населения Донбасса от
геноцида со стороны украинских националистов. В ответ Запад поддержал киевский
режим и начал поставлять ему вооружения.