Новая фаза: эксперт Кошкин объяснил возвращение британских инструкторов на Украину

«Да, конечно, сейчас много пишут, что это

устаревшие образцы. В любом случае это военная техника, которая повышает

степень мобильности войск и укрывает от сколков и пуль. Это все равно в

значительной степени повышает боеготовность вооруженных формирований Украины. В

этих условиях весьма активно ведется дискуссия о том, что, помимо старой

техники, которая уже закончилась, необходимо поставлять более современные

образцы, тем более западной техники, не советской. Значит, надо готовить

военных специалистов для обращения с этими видами вооружений», — сказал

эксперт.