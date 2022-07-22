Новая док-станция за 400 долларов превратит MacBook в настольный компьютер Mac

Компания Brydge представила новый аксессуар, который может пригодиться пользователям MacBook. Он называется ProDock. Док-станция совместима с MacBook Pro 2021 года и MacBook Air 2022 года., она позволяет превратит ноутбук в подобие Mac Mini.





Достаточно просто вставить ноутбук в док-станцию, после чего к ней можно подключить мониторы, клавиатуру и любые другие устройства. Для этого есть такие разъёмы:

3 x Thunderbolt 4;

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C;

3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 x Gigabit Ethernet;

1 x 3,5 мм аудиовыход;

1 x SD картридер.

При этом цена не радует — док-станция стоит 400 долларов. Это хоть и дешевле Mac Mini, но если учесть стоимость ноутбука, то выходит куда дороже.





Из особенностей док-станции отметим также возможность зарядки ноутбука (по линии Thunderbolt 4 подаётся мощность до 90 Вт). Помимо этого, на ней есть панель беспроводной зарядки стандарта Qi с поддержкой мощности до 15 Вт. Это позволит зарядить ещё и смартфон.

Заявлена совместимость с 14- и 16-дюймовыми ноутбуками MacBook Pro 2021 года, а также с новым 13,6-дюймовым MacBook Air.

К слову, ранее сообщалось, почему новый MacBook Air так сильно греется.