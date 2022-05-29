Новая девушка Прохора Шаляпина рассказала о своем отношении к его бывшим возлюбленным

Финалист шестого сезона «Фабрики звезд», 38-летний певец Прохор Шаляпин тяжело переживал смерть его супруги Татьяны Дэвис в 2021 году, однако все же нашел в себе силы двигаться дальше. Новая возлюбленная артиста Ольга Сан рассказала, как относится к его бывшим избранницам.
Семейная жизнь Шаляпина и Дэвис оказалась очень непродолжительной: миллионерша из Канады скончалась спустя два месяца со дня их свадьбы. Причиной смерти женщины стали последствия коронавирусной инфекции. Как выяснилось, певец не смог забыть почившую супругу даже в новых отношениях.
«Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь скорее отрицательно», — приводит слова Сан «СтарХит».
Собеседница издания поделилась и своей историей знакомства с артистом. По ее словам, все произошло в подземном переходе: Сан спешила по своим делам, когда на нее налетел Шаляпин. После этого певец помог ей собрать выпавшие из сумочки вещи.