Новая часть Мерлезонского балета: Веселовский раскрыл, как Запад использует Польшу в борьбе с Россией

«Сейчас поляков пытаются натравить на Россию и воевать, в случае истощения Украины, уже польскими руками. Но и поляки, как и украинцы одурманены. Они искренне верят в свое величие и в то, что Вашингтон, который якобы стоит у них за спиной, может помочь в любую минуту. Они думают, что эта Моська может загрызть нашего слона. Но это все лишь новая часть Мерлезонского балета», — заключил эксперт.