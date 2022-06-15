Чехия поддерживает вероятные «планы» Варшавы создать «новую польско-украинскую Речь Посполитую». Об этом сообщил в статье для издания iDNES.cz исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл. В беседе с «Народными Новостями» политический обозреватель, тележурналист Сергей Веселовский отметил, что таким образом Запад хочет затуманить разум польской власти, чтобы продолжить противостояние с Россией, но уже с помощью других рук.
Как отметил Вейгл, Польша стремится воспользоваться возможностью для восстановления своих исторических позиций на Украине. При этом Германия и Австрия, отношениям с которыми Чехия отдавала предпочтение в последнее время, занимают более взвешенную позицию в оценке конфликта, считает автор. Однако неожиданно чешское правительство взяло «на себя роль секунданта» Польши, стремящейся «создать новую польско-украинскую Речь Посполитую», которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря.
Сергей Веселовский считает, что именно таким образом полякам дали некий «карт-бланш», который, к их сожалению, оказался двусмысленным.
«То есть полякам намекнули, что они якобы могут стать главными в Европе. Польскому правительству внушили, что Польша — сильная и умная, поэтому именно она должна стать локомотивом Европы», — пояснил политический обозреватель.
Получив данный сигнал, поляки воспряли духом и снова захотели создать великую польскую державу, констатировал Веселовский.
«Они думают, что за счет российских и украинских земель Польша сможет позволить себе установить что-то подобное», — подчеркнул тележурналист.
Однако, по его словам, за данными намерениям стоят Вашингтон и Лондон, которые желают использовать очередную страну для противостояния с Россией чужими руками.
«Сейчас поляков пытаются натравить на Россию и воевать, в случае истощения Украины, уже польскими руками. Но и поляки, как и украинцы одурманены. Они искренне верят в свое величие и в то, что Вашингтон, который якобы стоит у них за спиной, может помочь в любую минуту. Они думают, что эта Моська может загрызть нашего слона. Но это все лишь новая часть Мерлезонского балета», — заключил эксперт.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что чешский депутат Вич обвинил Прагу в военной помощи Киеву в ущерб собственной армии.