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Новак заявил, что диверсии на «Северных потоках» ввергли Европу в энергетическую бедность

Политолог Баширов: диверсия на «Северных потоках» ставит крест на едином энергорынке в Европе
Федеральное агентство новостей

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что организаторы диверсий на «Северных потоках» подорвали энергобезопасность Европы и обрекли ее на энергетическую бедность.

«Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло — обнулило фактически ее энергетическую безопасность. Сделало энергетически бедной Европу, по сути дела. Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность», — заявил Новак.

26 сентября были обнаружены утечки газа на нитках российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зафиксировали накануне ЧП мощные подводные взрывы. Генеральная прокуратура РФ возбудило дело об акте международного терроризма.

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