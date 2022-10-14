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Новак подтвердил готовность России продавать нефть в Латинскую Америку и Африку

Новак подтвердил готовность России продавать нефть в Латинскую Америку и Африку
Федеральное агентство новостей

Россия планирует перенаправить поставки нефти не только в азиатские, но также в латиноамериканские и африканские страны. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

С точки зрения перенаправления потоков наибольшая часть из них ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион: на Индию, Пакистан и другие страны в том направлении.

«Это, в том числе и Африка, Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах», — заявил Новак.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» — одна из главных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами мероприятия являются Фонд Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке московского правительства.

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