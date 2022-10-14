Новак подтвердил готовность России продавать нефть в Латинскую Америку и Африку

Россия планирует перенаправить поставки нефти не только в азиатские, но также в латиноамериканские и африканские страны. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».
С точки зрения перенаправления потоков наибольшая часть из них ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион: на Индию, Пакистан и другие страны в том направлении.
«Это, в том числе и Африка, Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах», — заявил Новак.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» — одна из главных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами мероприятия являются Фонд Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке московского правительства.