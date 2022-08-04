Новак: мировой рынок нефти достиг допандемийного уровня

Показатели мирового рынка нефти восстановились до уровня, который отмечался до пандемии, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, фактически полностью вернулись к указанным значениям и спрос, и предложение. Сейчас глобальный рынок соответствует данным на март-апрель 2020 года. В частности, восстановление спроса наблюдается в Китае. Также улучшается показатель деловой активности в мире в целом.
На этом фоне в ОПЕК+ было принято решение об увеличении добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки. С августа альянс должен перейти к финальному этапу выхода из сокращения производства сырья.
Новый генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс ранее заявил, что Россия имеет важное стратегическое значение в успехе организации. Москва является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей энергоресурсов, приводит его мнение URA.RU.