Новак: мировой рынок нефти достиг допандемийного уровня

По его словам, фактически полностью вернулись к указанным значениям и спрос, и предложение. Сейчас глобальный рынок соответствует данным на март-апрель 2020 года. В частности, восстановление спроса наблюдается в Китае. Также улучшается показатель деловой активности в мире в целом.