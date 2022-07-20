Новак допустил отказ России от поставок нефти на мировой рынок

Россия может полностью прекратить поставки нефти на мировой рынок, если страны G7 сильно ограничат ее цену. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, чьи слова цитирует RT.
«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти… естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — сказал он, добавив, что Москва не станет работать себе в убыток.
В конце июня страны G7 начали обсуждать максимальный порог цены на нефть из России. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что данные ограничения помогут сократить прибыль России за поставки энергоресурсов.