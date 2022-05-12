Ноутбук со 100-ваттной зарядкой и 120-герцевым экраном 2,5K за 820 долларов. Представлен Lenovo Xiaoxin Pro 16 2022

загрузка...

Компания Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Pro 16 2022. Это ультрабук, который может похвастаться рядом особенностей, которых нет у большинства других подобных моделей на рынке.





К примеру, новинка получила 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K и поддержкой 120 Гц. Максимальная яркость составляет 350 кд/м2. Также тут стоит выделить 100-ваттную зарядку, осуществляемую посредством порта USB-C. Учитывая очень высокую мощность, для зарядки потребуются соответствующие кабели.

С производительностью тут также всё хорошо. Lenovo использовала новейшие CPU Core i5 и Core i7 линейки Alder Lake. Также новинка получила 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ.

Ёмкость аккумулятора не рекордная, но достойная — 75 Вт•ч. Дополнительно можно отметить подсветку клавиатуры, порты Thunderbolt 4, USB-C, USB-A (x2), HDMI 2.0, разъём для наушников и слот для карты памяти. В Китае за новинку просят от 820 долларов.