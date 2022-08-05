Ноутбук с гибким экраном Asus Zenbook 17 Fold OLED могут показать 31 августа

Ноутбук с гибким экраном Asus Zenbook 17 Fold OLED пока что недоступен для приобретения. Фактически, его даже полноценно не показали миру, если не считать Consumer Electronics Show в январе. Однако, похоже, в августе может состояться полномасштабный анонс, где новинку продемонстрируют во всей красе.





На 31 августа запланировано мероприятие, где компания раскроет больше информации о Zenbook 17 Fold OLED.





На данный момент уже известно, что наутёк получит Intel Core i7-1250U (10 ядер и 12 потоков), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 (распаяна на плате) и 1 ТБ постоянной в виде накопителя SSD PCIe 4.0 NVMe, а также графику Intel Iris Xe. В качестве ОС заявлена Windows 11. Экран будет 17,3-дюймовым с сенсорной подложкой и разрешением 2560 x 1920 точек. То есть экран имеет соотношение сторон 4:3. Другие спецификации включают в себя яркость до 500 нит, поддержку HDR и время отклика 0,2 мс.





Также отметим батарею на 75 Вт·ч с блоком питания на 65 Вт, два порта два порта Thunderbolt 4 и 3,5-мм аудиоразъем. Есть также камера на 5 Мп с поддержкой распознавания лиц, стереодинамики, микрофоны, аще адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Габариты составляют 379 х 288 х 13 мм, вес — 1,8 кг. Данных о стоимости пока нет.