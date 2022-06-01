Ноутбук начального класса по версии Microsoft. Surface Go 2 стал лучше, но почему-то не получил самые новые CPU Intel

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Компания Microsoft обновила свой базовый ноутбук Surface Go 2, заменив ему платформу на более современную и производительную.





Правда, сердцем новинки почему-то служит процессор Intel поколения Tiger Lake, а не более новый Alder Lake. Если точнее, речь идёт о Core i5-1135G7. Это достаточно производительный для своего класса мобильный CPU, к тому же обладающий неплохим графическим ядром.

Также Microsoft улучшила камеру, сделала ноутбук тише и увеличила автономность с 13 до 13,5 часа. А вот дисплей остался тот же. Это панель диагональю 12,4 дюйма с разрешением 1536 х 1024 пикселя.

Остальные параметры также не изменились, но цена выросла. Теперь базовая версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 500 долларов, а за топовую с конфигурацией 16/256 ГБ просят 1100 долларов.