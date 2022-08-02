Nothing Phone (1) превзошёл Xiaomi 12S Ultra и OnePlus 10 Pro. Его практически невозможно согнуть руками

Известный видеоблогер-мучитель смартфонов Зак Нельсон (Zach Nelson) под ником JerryRigEverything опубликовал видеоролик, в котором он тестирует новый смартфон Nothing Phone (1).





В отличие от других телефонов, таких как OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12S Ultra, Nothing Phone (1) не поломался во время теста на изгиб. Его алюминиевая рама отлично выдерживает испытания на изгиб.

Тесты на царапины и испытание огнем Nothing Phone (1) также прошёл довольно неплохо.

Ранее на канале PBKreviews опубликовали видеоролик с дроп-тестом Nothing Phone (1), который подтвердил, что смартфон лучше не ронять.

Разборка показала, что отремонтировать Nothing Phone (1) будет очень непросто. Его ремонтопригодность оценили в 3/10.