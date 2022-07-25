Nothing Phone (1) — новый король по времени работы без подзарядки в среднем сегменте

Компания Nothing недавно выпустила телефон Nothing Phone (1), а ресурс MySmartPrice сравнили новинку с лучшими устройствами в том же ценовом диапазоне, которые доступны на рынке Индии.

Nothing Phone (1) сравнили с OnePlus Nord 2T, iQOO Neo 6 и POCO F4 по времени работы без подзарядки. Тесты проводились на максимальной яркости экрана. Стоит отметить, что батареи в телефонах Nothing Phone (1), Oneplus Nord 2T, iQOO Neo 6 и POCO F4 имеют емкость 4500 мА•ч, 4500 мА•ч, 4700 мА•ч и 4500 мА•ч соответственно.





Первый тест длился два часа, в течение которых воспроизводили видео. Тест показал наибольшую нагрузку на Nothing Phone (1), заряд которого снизился со 100 до 79%. У всех остальных осталось более 80% процентов заряда, а у iQOO Neo 6 больше всего — 89%.

В следующем тесте рассматривалась производительность устройства, включая Geekbench, AnTuTu и тест на троттлинг процессора. Этот тест нагрузил POCO F4, который разрядился до 57%, в то время как iQOO Neo 6 сохранил лидерство с 65%. За тестом производительности последовал быстрый игровой раунд, в котором Nothing Phone (1) вышел вперед, а POCO F4 упал на последнее место.

OnePlus Nord 2T отключился через 5 часов и 38 минут работы. Второе место (5 часов и 51 минута) занял POCO F4. iQOO Neo 6 разрядился за 6 часов 13 минут. В итоге новейший смартфон среднего уровня, Nothing Phone (1), победил в тесте, проработав 7 часов и 2 минуты.

Nothing Phone (1) является королем времени работы без подзарядки в среднем сегменте. Однако он отстаёт по скорости зарядки, которая занимает 1 час и 17 минут при мощности 33 Вт. OnePLus Nord 2T с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт полностью заряжается всего за 32 минуты.