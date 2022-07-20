Nothing Phone (1) буквально разваливается на части с первых же дней использования. Фанаты предлагают утилизировать всю партию

Смартфону Nothing Phone (1) удалось привлечь внимание общественности интересным дизайном и яркой презентацией. Недавно новинка поступила в продажу, после чего стало известно о том, что смартфон имеет множество недоработок.

Согласно последним новостям, светодиодные полоски на задней панели Nothing Phone (1) отваливаются сами по себе. Несмотря на то, что они продолжают светить, надёжность и продолжительность их работы теперь вызывает большие вопросы.





Первые пользователи обнаружили у Nothing Phone 1 много проблем. Экран становится зелёным при низкой яркости, рядом с фронтальной камерой обнаруживаются битые пиксели, основная камера запотевает.

В социальных сетях пользователи предлагают утилизировать эту партию смартфонов, снова провести проверки качества, исключить некачественную продукцию и полностью оптимизировать детали и компоненты.

При этом компания Nothing никак не комментирует проблемы.