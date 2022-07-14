«Ностальгическая» ретро-консоль Sega Genesis Mini 2 выйдет и в США — названа дата

В июне этого года стало известно, что Sega готовилась к выпуску новой консоли под названием Mega Drive Mini 2 в Японии. Там релиз ожидается 27 октября. И вот теперь появились данные о глобальном запуске. Новинка появится и на американском рынке под названием Sega Genesis 2 Mini одновременно с запуском в Японии.





Отмечается, что предварительные заказы можно оформлять только через Amazon. При этом, за исключением другого названия, никаких отличий у консолей не будет.

Для Sega Genesis Mini 2 обещаны свыше 50 игр, в том числе проекты Sega CD. А ещё обещана ранее неизвестная бонусная игра. В списке есть Sonic CD, Shining Force CD, Rolling Thunder 2 и другие.

Помимо этого, раскрыта комплектация американской версии консоли. В штатный комплект поставки входит один контроллер, один адаптер питания с кабелем USB и один кабель HDMI для подключения к телевизору или монитору.

Ранее сообщалось, что Sega хотела выпустить новые консоли Saturn и Dreamcast, однако этому помешал ряд причин.