Норвежский консул может попасть под статью за русофобский скандал в мурманском отеле

Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила русофобский скандал в мурманском отеле. Женщине не понравился уровень уборки в ее номере, и она отметила, что женщины из РФ убираются «абы как». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Используя обсценную лексику, она отчитала сотрудников гостиницы, назвав их «позором». Также гражданка высказалась о своей ненависти к русским.
Правоохранители проводят проверку. Эллингсен может попасть под статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».