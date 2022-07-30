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Норвежский консул может попасть под статью за русофобский скандал в мурманском отеле

Норвежский консул может попасть под статью за русофобский скандал в мурманском отеле
pxhere.com

Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила русофобский скандал в мурманском отеле. Женщине не понравился уровень уборки в ее номере, и она отметила, что женщины из РФ убираются «абы как». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Используя обсценную лексику, она отчитала сотрудников гостиницы, назвав их «позором». Также гражданка высказалась о своей ненависти к русским.

Правоохранители проводят проверку. Эллингсен может попасть под статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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RusNewsToday24
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