Норвежец Магнус Карлсен отказался от матча с Яном Непомнящим за мировую шахматную корону

Магнус Карлсен

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался играть в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим — по словам норвежца, из-за “отсутствия мотивации”.

Карлсен уже сообщил об этом Международной шахматной федерации (FIDE).

У нас была небольшая дискуссия… Однако мое решение остается в силе. Такое решение меня устраивает, и я много думал над ним в течение длительного времени, более полутора лет. Я говорил с людьми из команды, с FIDE, говорил с Яном, и я сказал им, что у меня нет мотивации играть еще один матч за мировое первенство,

— заявил Карлсен, который уже четыре раза защищал титул чемпиона мира.

С Непомнящим норвежец играл за мировую шахматную корону год назад и одержал победу.



Ян Непомнящий

В матче 2023 года из-за отказа Магнуса Карлсена россиянин встретится с китайцем Дин Лижэнем. Он занял второе место в турнире претендентов, где победил Ян Непомнящий, что и дало ему право участвовать в борьбе за мировую шахматную корону.

Ранее Карлсен упоминал, что согласится играть, если турнир претендентов выиграет французский шахматист иранского происхождения Алиреза Фируджа.

Новость прокомментировал тренер Непомнящего Владимир Поткин:

Мы все-таки ждали, что Магнус согласится сыграть матч, поэтому это решение для нас во многом шокирующее. Однако мы не могли не учитывать все заявления, которые он делал. Он действительно сильнейший шахматист мира, чемпион. В основе этого решения наверняка лежит отсутствие мотивации, это лишний раз говорит о том, что такой матч — это большое испытание, в том числе для чемпиона мира. Мы все ждали большого матча, Ян был к нему готов.

Прокомментировали сегодняшнее известие и в Совете Федерации. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров предложил лишить Магнуса Карлсена титула чемпиона мира и передать шахматную корону Непомнящему.



Магнус Карлсен и Ян Непомнящий