Норвегия выдвинула Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Норвегия выдвинула Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская была выдвинута норвежским парламентом на получение Нобелевской премии мира. Об этом рассказал советник экс-кандидата Франак Вячорка.

Инициатива о выдвижении Тихановской принадлежит Олаугу Вервику Буллестаду, лидеру Христианско-демократической партии Норвегии и Хареку Элвесену из Консервативной партии. Парламентарии скандинавской страны уже выдвигали экс-кандидата на получение премии, однако она ей не досталась.

«Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад, лидер Христианско-демократической партии Норвегии, и Харек Элвесен из Консервативной партии выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года», — сообщил Вячорка.

После избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, в ходе которой Александр Лукашенко победил в честной борьбе, страну захлестнули массовые акции протеста, срежиссированные Западом. На данный момент Тихановская покинула территорию страны и прячется в Литве.

 
загрузка...
 
Белоруссия норвегия Тихановская
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru