Норвегия выдвинула Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская была выдвинута норвежским парламентом на получение Нобелевской премии мира. Об этом рассказал советник экс-кандидата Франак Вячорка.

Инициатива о выдвижении Тихановской принадлежит Олаугу Вервику Буллестаду, лидеру Христианско-демократической партии Норвегии и Хареку Элвесену из Консервативной партии. Парламентарии скандинавской страны уже выдвигали экс-кандидата на получение премии, однако она ей не досталась.

«Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад, лидер Христианско-демократической партии Норвегии, и Харек Элвесен из Консервативной партии выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года», — сообщил Вячорка.

После избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, в ходе которой Александр Лукашенко победил в честной борьбе, страну захлестнули массовые акции протеста, срежиссированные Западом. На данный момент Тихановская покинула территорию страны и прячется в Литве.

загрузка...