Норвегия прекратила называть Белоруссию в официальных бумагах «Белой Россией»

Норвегия сменила официальное название Белоруссии с Hviterussland на Belarus. Об этом рассказала глава МИД страны Анникен Хюитфельд.
Прежде Белоруссия в норвежских официальных бумагах называлась Hviterussland, что переводится как «Белая Россия». Однако это название больше не будет использоваться якобы в знак солидарности с республикой, отметила Хюитфельд.
«Мы поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию», — заявила дипломат.
Ранее в Швеции и Дании перестали именовать Белоруссию «Белой Россией». Они также изменили название страны в официальных документах.