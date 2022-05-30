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Норвегия прекратила называть Белоруссию в официальных бумагах «Белой Россией»

Норвегия прекратила называть Белоруссию в официальных бумагах «Белой Россией»
wikimedia.org / User 699 / CC BY-SA 4.0

Норвегия сменила официальное название Белоруссии с Hviterussland на Belarus. Об этом рассказала глава МИД страны Анникен Хюитфельд.

Прежде Белоруссия в норвежских официальных бумагах называлась Hviterussland, что переводится как «Белая Россия». Однако это название больше не будет использоваться якобы в знак солидарности с республикой, отметила Хюитфельд.

«Мы поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию», — заявила дипломат.

Ранее в Швеции и Дании перестали именовать Белоруссию «Белой Россией». Они также изменили название страны в официальных документах.  

Белоруссия название норвегия Россия
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