Норкин заявил о двуличности бежавшей из России Анны Нетребко

Журналист напомнил, что Нетребко часто выступает с критикой в адрес России, но неоднозначную риторику певицы перестают воспринимать и на Запада — все чаще артистку критикуют как в РФ, так и за рубежом. Кроме того, западные организации постепенно отказываются от сотрудничества с Нетребко, как, например, недавно поступило руководство Венской государственной оперы.