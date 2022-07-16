Норкин заявил о двуличности бежавшей из России Анны Нетребко

Певица Анна Нетребко ведет себя двулично, что периодически приносит ей дивиденды. Об этом заявил телеведущий Андрей Норкин во время очередного выпуска «Место встречи».
Журналист напомнил, что Нетребко часто выступает с критикой в адрес России, но неоднозначную риторику певицы перестают воспринимать и на Запада — все чаще артистку критикуют как в РФ, так и за рубежом. Кроме того, западные организации постепенно отказываются от сотрудничества с Нетребко, как, например, недавно поступило руководство Венской государственной оперы.
В России, добавил телеведущий, никто не отменял Нетребко, ее выступления можно услышать на радио.
«Насколько я помню, выступления в России госпожи Нетребко были большой редкостью, потому что она востребованная артистка и предпочитала другие страны», — пояснил Норкин.