Норкин высказался по поводу показа сериалов студии Зеленского на российском телевидении

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Журналист и телеведущий Андрей Норкин возмущен трансляцией фильмов и сериалов от студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал-95» в России.
По словам Норкина, при просмотре телевизора он не раз замечал проект от украинской студии. Это обстоятельство вывело его из себя и во время передачи «Место встречи», где он является ведущим, мужчина высказал свою позицию по этому поводу.
«Постоянно показывают! Да, я могу переключить канал. Но разве с точки зрения государства не странно, что на нашем телевидении показывают такое?» — задался вопросом журналист.
Ранее Норкин назвал неожиданный способ впечатлить страдающих от энергокризиса немцев — варить холодец на газовой плите.
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