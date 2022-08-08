Норкин узнал о непростой судьбе скандального украинского политолога Ковтуна после ухода с ТВ

Судьба украинского политолога Вячеслава Ковтуна складывается не лучшим образом. Об этом сообщил ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин.
Журналист выступил в Ялте с программой «Другой формат». В ходе мероприятия он высказался о судьбе скандально известного политолога, который появлялся в шоу «Место встречи». Норкин отметил, что эксперт попытался вернуться на российское телевидение на фоне событий вокруг Украины. Однако Ковтуну пришлось покинуть территорию страны из-за претензий оскорбленного им активиста.
«Насколько я понимаю, не очень хорошо у Вячеслава Николаевича дела обстоят. Последнее, что я про него слышал – это было давно уже, несколько месяцев назад, причем из украинских источников, мне даже распечатки привозили с украинских сайтов каких-то. Он был в Варшаве и пытался где-то на польском телевидении что-то делать. Но его не приглашали. В общем, все не очень хорошо у него», – сказал Норкин.
Телеканал RT ранее информировал, что CBS внес изменения в сюжет о военной помощи Украине. Правки коснулись вопроса о том, что часть вооружения не попадает на фронт.