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Норкин узнал о непростой судьбе скандального украинского политолога Ковтуна после ухода с ТВ

Норкин узнал о непростой судьбе скандального украинского политолога Ковтуна после ухода с ТВ
prt scr ntv.ru/ AO «Телекомпания НТВ»

Судьба украинского политолога Вячеслава Ковтуна складывается не лучшим образом. Об этом сообщил ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин.

Журналист выступил в Ялте с программой «Другой формат». В ходе мероприятия он высказался о судьбе скандально известного политолога, который появлялся в шоу «Место встречи». Норкин отметил, что эксперт попытался вернуться на российское телевидение на фоне событий вокруг Украины. Однако Ковтуну пришлось покинуть территорию страны из-за претензий оскорбленного им активиста.

«Насколько я понимаю, не очень хорошо у Вячеслава Николаевича дела обстоят. Последнее, что я про него слышал – это было давно уже, несколько месяцев назад, причем из украинских источников, мне даже распечатки привозили с украинских сайтов каких-то. Он был в Варшаве и пытался где-то на польском телевидении что-то делать. Но его не приглашали. В общем, все не очень хорошо у него», – сказал Норкин.

Телеканал RT ранее информировал, что CBS внес изменения в сюжет о военной помощи Украине. Правки коснулись вопроса о том, что часть вооружения не попадает на фронт.

Ковтун Место встречи Норкин Россия Украина
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RusNewsToday24
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