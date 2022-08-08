Норкин узнал о непростой судьбе скандального украинского политолога Ковтуна после ухода с ТВ

«Насколько я понимаю, не очень хорошо у Вячеслава Николаевича дела обстоят. Последнее, что я про него слышал – это было давно уже, несколько месяцев назад, причем из украинских источников, мне даже распечатки привозили с украинских сайтов каких-то. Он был в Варшаве и пытался где-то на польском телевидении что-то делать. Но его не приглашали. В общем, все не очень хорошо у него», – сказал Норкин.