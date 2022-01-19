Норкин «уложил» студию «Места встречи» остроумным анекдотом про Вовочку

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин завершил последний выпуск шоу остроумным анекдотом про первый день Вовочки в школе.

Свежий выпуск программы был посвящен статусу русского языка на Украине. Эксперты и приглашенные гости обсудили проблемы, с которыми сталкиваются русскоязычные граждане Украины, подняли вопрос о дискриминации русскоговорящих в стране.

Ситуация в студии накалилась до предела. Гости программы выразили разные точки зрения и провели жаркую дискуссию. Андрей Норкин решил сгладить ситуацию в студии программы смешным анекдотом про Вовочку.

«Вовочка пошел в первый класс. Родители его встречают после первого учебного дня. Он выскакивает из школы, бежит радостный, аж волосы торчком, пиджак нараспашку. Подбегает к родителям и говорит: “Вот вы стоите и не знаете ничего… П*****ка (мужской половой орган. — Прим. ред.) не так называется”», — пошутил Норкин.

Гости программы пришли в восторг от остроумного анекдота ведущего. В зале раздался громкий хохот, эксперты высоко оценили шутку Норкина.

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