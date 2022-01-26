Норкин «уложил» студию «Места встречи» анекдотом про мужа наедине со стиральной машиной

Норкин «уложил» студию «Места встречи» анекдотом про мужа наедине со стиральной машиной Новости
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Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин завершил свежий выпуск шоу свежей шуткой. На этот раз анекдот был посвящен семейной жизни.

Темой обсуждения последнего выпуска шоу «Место встречи» стали возможные санкции США против России. Приглашенные эксперты обсудили возможность введения ограничительных мер со стороны Запада и подняли вопросы возможного ответа России на такие действия.

Ведущий программы Андрей Норкин решил разрядить обстановку в студии, где начали кипеть настоящие страсти, свежим анекдотом на злободневную тему. На этот раз шутка ведущего была посвящена семье.

Норкин «уложил» студию «Места встречи» анекдотом про мужа наедине со стиральной машиной

«Муж сидит дома, пока жена на работе. Он звонит ей по телефону и говорит:
—Я хотел постирать футболку. Насколько градусов ставить?

— А что на футболке написано?

— Pink Floyd», — пошутил Норкин.

Остроумная шутка ведущего вызвала бурную реакцию в студии шоу. Приглашенные эксперты от души посмеялись над анекдотом.

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