Норкин шуткой про «Северный поток» заставил европейских лидеров трястись от страха

«Люди говорят: “Может, нам “СП” более тщательно потехобслуживать? Подойти более серьезно к проблеме, потому что у европейцев могут быть проблемы с газом. Надо не 10 дней, чтобы починить трубу, а 20, а еще лучше — 30″», — пошутил журналист.