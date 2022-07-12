Норкин шуткой про «Северный поток» заставил европейских лидеров трястись от страха

Телеведущий Андрей Норкин придумал хитрый план, который может заставить всех европейских политиков трястись от страха. Он касается газа, который сейчас так необходим западным странам.
Россия недавно приостановила работу «Северного потока» для проведения планового технического обслуживания. Это решение заставило поволноваться западных лидеров на фоне кризиса, который случился в европейских странах из-за антироссийских санкций. По мнению Норкина, странно видеть удивление европейцев, которые всегда четко следуют регламенту.
Ведущий «Места встречи» не мог обойти эту ситуацию и не оставить искрометную шутку, которая, вероятно, заставит западных политиков седеть. Он провел аналогию данной ситуации с фрагментом из фильма «Формула любви». Там молодой помещик попросил кузнеца подольше чинить графскую карету, чтобы задержать иностранцев.
«Люди говорят: “Может, нам “СП” более тщательно потехобслуживать? Подойти более серьезно к проблеме, потому что у европейцев могут быть проблемы с газом. Надо не 10 дней, чтобы починить трубу, а 20, а еще лучше — 30″», — пошутил журналист.
Ранее стало известно, что Канада решила вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это решение «абсолютно неприемлемым», пишет RT.