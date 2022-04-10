Норкин обратился к переобувшимся из-за Украины знаменитостям

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Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин обратился к российским знаменитостям, поддержавшим киевский режим после начала спецоперации РФ на Украине. Он упрекнул звезд за непоследовательную позицию.
Норкин в эфире НТВ обратился к знаменитым артистам, выступившим против специальной военной операции РФ. Он напомнил, что в России существует совершенно особое отношение к известным актерам и музыкантам, а миллионы людей считают их примерами для подражания и морально-нравственными ориентирами. При этом звезды не отличаются последовательной позицией: по мнению Норкина, тем, кто молчал о ситуации на Украине с 2014 года, но резко озаботился ею после 24 февраля 2022 года, не может быть серьезного доверия.
«Вы все, уважаемые представители творческого цеха, в нашей стране стоите выше в общественном сознании, чем любой другой. Выше слесаря, выше водителя троллейбуса, учителя и врача. Вы – богема. Вы люди с огромным количеством лиц. К вам отношение совершенно другое, каждое ваше слово ловят на лету, на вас ориентируются, вы – ролевые модели. Но если бы это все было последовательно, если бы эти люди вели себя все эти годы – а мы видели, что они делали, – то у меня бы не было никаких вопросов», – заявил Норкин.
Тележурналист поспорил с присутствовавшим в студии драматургом Валерием Печейкиным. Тот попытался объяснить действия звезд попытками остаться в зоне комфорта. По словам Норкина, знаменитости не только не проверяют публикуемую информацию об Украине, но и противоречат собственному же молчанию в течение предыдущих восьми лет.
«Какое же это остаться в зоне комфорта? То есть, сначала они все это написали… Вот Вера Брежнева выкладывала картинки фейковые, которые, в общем-то, могла бы проверить – это не бог весть какая сложность. Тем не менее это некая позиция. И при этом она все равно готова выступать для россиян», – возмутился Норкин.