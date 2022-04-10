Норкин обратился к переобувшимся из-за Украины знаменитостям

«Вы все, уважаемые представители творческого цеха, в нашей стране стоите выше в общественном сознании, чем любой другой. Выше слесаря, выше водителя троллейбуса, учителя и врача. Вы – богема. Вы люди с огромным количеством лиц. К вам отношение совершенно другое, каждое ваше слово ловят на лету, на вас ориентируются, вы – ролевые модели. Но если бы это все было последовательно, если бы эти люди вели себя все эти годы – а мы видели, что они делали, – то у меня бы не было никаких вопросов», – заявил Норкин.