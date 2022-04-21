Норкин назвал неожиданный способ впечатлить страдающих от энергокризиса немцев

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Популярный российский телеведущий Андрей Норкин считает, что
попытки Германии и других западных стран резко отказаться от поставок
энергоресурсов из РФ не увенчаются успехом, так как лишат граждан нормальной
жизни.
Норкин в эфире программы «Место встречи» рассказал, с какими
проблемами сталкиваются жители Евросоюза, и предложил оригинальный способ
пошутить над страдающими от выросших цен на газ немцами.
Ведущий рассказал, что в Германии
пытаются уменьшить закупки природного газа из РФ, и политики рекомендуют
простым гражданам пойти на крайние меры — утеплять окна, отказываться от
использования горячей воды и отопления, даже пересесть с личного автомобиля на
велосипед.
По словам Норкина, один
российский блогер предложил оригинальный способ пошутить над экономящими ресурсы
немцами, и устроил в Сети необычный стрим для граждан ФРГ.
«Российский гражданин провел интернет-трансляцию для немецкоязычных граждан. Он шесть часов варил холодец на газе, на газовой плите. Там у зрителей в Германии было несколько случаев нервного потрясения», — иронично рассказал Норкин.
Ведущий пришел к выводу,
что немецким властям лучше отказаться от попыток оказать экономическое давление
на РФ, так как они приводят к прямо противоположному результату — трудности
испытывает сама Германия, а не Россия.