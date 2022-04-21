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    Норкин назвал неожиданный способ впечатлить страдающих от энергокризиса немцев

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Норкин назвал неожиданный способ впечатлить страдающих от энергокризиса немцев

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    prt scr ntv.ru/ AO «Телекомпания НТВ»

    Популярный российский телеведущий Андрей Норкин считает, что
    попытки Германии и других западных стран резко отказаться от поставок
    энергоресурсов из РФ не увенчаются успехом, так как лишат граждан нормальной
    жизни.

    Норкин в эфире программы «Место встречи» рассказал, с какими
    проблемами сталкиваются жители Евросоюза, и предложил оригинальный способ
    пошутить над страдающими от выросших цен на газ немцами.

    Ведущий рассказал, что в Германии
    пытаются уменьшить закупки природного газа из РФ, и политики рекомендуют
    простым гражданам пойти на крайние меры — утеплять окна, отказываться от
    использования горячей воды и отопления, даже пересесть с личного автомобиля на
    велосипед.

    Норкин назвал неожиданный способ впечатлить страдающих от энергокризиса немцев
    prt scr ntv.ru/ AO «Телекомпания НТВ»

    По словам Норкина, один
    российский блогер предложил оригинальный способ пошутить над экономящими ресурсы
    немцами, и устроил в Сети необычный стрим для граждан ФРГ.

    «Российский гражданин провел интернет-трансляцию для немецкоязычных граждан. Он шесть часов варил холодец на газе, на газовой плите. Там у зрителей в Германии было несколько случаев нервного потрясения», — иронично рассказал Норкин.

    Ведущий пришел к выводу,
    что немецким властям лучше отказаться от попыток оказать экономическое давление
    на РФ, так как они приводят к прямо противоположному результату — трудности
    испытывает сама Германия, а не Россия.

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