Норкин испугал зрителей «Места встречи» историей о бесчинствах украинцев в Европе

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Телеведущий Андрей Норкин с возмущением рассказал о бесчинствах украинцев, которые те устраивают в городах Европы на правах беженцев.
Он испугал студию «Места встречи» историей, которая произошла в Варшаве. Ведущий заметил, что обычно украинцев в ЕС воспринимают как “богов” или же “героев”, однако их поведение свидетельствует об обратном. Так, он рассказал скандальную историю о смерти поляка в Варшаве по вине этих самых украинских “беженцев”.
«Может быть, вы видели кадры, которые были сняты в Варшаве, где пьяные украинские “беженцы” до смерти забили жителя польской столицы, заступившегося за девушку. Вот эти “боги” пьяные стали приставать к какой-то девчонке. Парень заступился, они его избили, пустили в ход холодное оружие, все это снимали, причем там были не только мужчины – там были украинские женщины, “беженки” так называемые, которые стояли на фоне умирающего человека, ржали и говорили: “А пойдем туда, еще там дадим вот этим”. Вот это боги, которые спустились с неба на европейскую землю», – напомнил россиянам о бесчинствах украинцев в Европе Норкин.
Он добавил, что польские СМИ пытались замять скандал, однако видео этого инцидента просочилось в Сеть.