«Может быть, вы видели кадры, которые были сняты в Варшаве, где пьяные украинские “беженцы” до смерти забили жителя польской столицы, заступившегося за девушку. Вот эти “боги” пьяные стали приставать к какой-то девчонке. Парень заступился, они его избили, пустили в ход холодное оружие, все это снимали, причем там были не только мужчины – там были украинские женщины, “беженки” так называемые, которые стояли на фоне умирающего человека, ржали и говорили: “А пойдем туда, еще там дадим вот этим”. Вот это боги, которые спустились с неба на европейскую землю», – напомнил россиянам о бесчинствах украинцев в Европе Норкин.