Норкин анекдотом про Путина и Медведева раскрыл причину летнего снегопада в Германии

«— Владимир Владимирович.

— Да, Сергей Кужегетович, слушаю вас.

— Тут такое дело. В Германии прошел мощнейший снегопад.

— Снег? А у нас сегодня…

— У нас сегодня 9 июня, Владимир Владимирович.

— Так… А где наше новейшее климатическое оружие?

— Так то-то и оно. Дмитрий Анатольевич взял его и заперся в кабинете», — пошутил телеведущий.