Норкин анекдотом про Путина и Медведева раскрыл причину летнего снегопада в Германии

Телеведущий Андрей Норкин рассказал, почему в Германии в июне выпал снег. Для своего объяснения он использовал шутку про зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина.
Журналисты выступил в студии шоу «Место встречи». Норкин решил при помощи одного свежего анекдота убить двух зайцев: вспомнить о резких словах Медведева в Telegram и обсудить снегопад в ФРГ. В итоге он «порвал зал» в прямом эфире.
«— Владимир Владимирович.
— Да, Сергей Кужегетович, слушаю вас.
— Тут такое дело. В Германии прошел мощнейший снегопад.
— Снег? А у нас сегодня…
— У нас сегодня 9 июня, Владимир Владимирович.
— Так… А где наше новейшее климатическое оружие?
— Так то-то и оно. Дмитрий Анатольевич взял его и заперся в кабинете», — пошутил телеведущий.
Ранее заявление Медведева оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT. Представитель Кремля уверен: реакция политика на «вражеские проявления» в адрес России вполне понятна и объяснима. Сам зампредседателя РФ заявлял, что ненавидит недругов страны.