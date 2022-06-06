Норкин анекдотом объяснил усталость Запада от украинской темы

globallookpress.com/Britta Pedersen/dpaЭксперты в студии передачи «Место встречи» на канале НТВ обсудили в понедельник, 6 июня, участившиеся в последнее время на Западе разговоры о возможной капитуляции Киева и о территориальных уступках, на которые так или иначе придется согласиться Украине. Само появление данной темы, по мнению ведущих и гостей политического ток-шоу, свидетельствует о том, что в западном обществе, в СМИ и в политических кругах возникла некая усталость от украинской темы. Завершая дискуссию, телеведущий Андрей Норкин, обратил внимание на то, как коротко высказались эксперты, из-за чего передача заканчивается немного раньше намеченного времени. «Я смотрю, все устали. Поэтому мы даже немного недоберем по времени. Я быстренько завершу про усталость такой неожиданной и неполитической историей», – отметил телеведущий, подводя разговор к традиционному финальному анекдоту.ntv.ru/ AO «Телекомпания НТВ»«– Доктор! Я хочу обратиться к вам с просьбой помочь моему мужу. Дело в том..

globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

Эксперты в студии передачи «Место встречи» на канале НТВ обсудили в понедельник, 6 июня, участившиеся в последнее время на Западе разговоры о возможной капитуляции Киева и о территориальных уступках, на которые так или иначе придется согласиться Украине.

Само появление данной темы, по мнению ведущих и гостей политического ток-шоу, свидетельствует о том, что в западном обществе, в СМИ и в политических кругах возникла некая усталость от украинской темы.

Завершая дискуссию, телеведущий Андрей Норкин, обратил внимание на то, как коротко высказались эксперты, из-за чего передача заканчивается немного раньше намеченного времени.

«Я смотрю, все устали. Поэтому мы даже немного недоберем по времени. Я быстренько завершу про усталость такой неожиданной и неполитической историей», – отметил телеведущий, подводя разговор к традиционному финальному анекдоту.

ntv.ru/ AO «Телекомпания НТВ»

«– Доктор! Я хочу обратиться к вам с просьбой помочь моему мужу. Дело в том, что он считает себя скаковой лошадью и очень сильно от этого устает.

– Ну да, конечно, я понимаю. Только, видите ли, в этих случаях требуется весьма продолжительное и достаточно дорогостоящее лечение.

– Да с деньгами то как раз проблем нет. Он три забега уже выиграл».

Напомним, ранее американское издание The New York Post сообщило, что администрация президента США Джо Байдена признает, что, возможно, Украине придется в конце концов согласится на территориальные уступки Москве.

При этом телеканал CNN, ссылаясь на источники в Белом доме, рассказал о якобы прошедших между Соединенными Штатами и Евросоюзом переговорах о возможных условиях, на которых Украине придется капитулировать. И, как подчеркнули журналисты, представителей Киева на эти переговоры даже не пригласили.