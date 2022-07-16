Норикн с возмущением высказался о небинарности детей Ефремова и Глюкозы

Российский телеведущий Андрей Норкин высказался о детях знаменитостей, которые впитали в себя ценности западного мира, чуждые для РФ. По словам ведущего, все дело в том, что дети в силу возраста не совсем критически воспринимать то, что им навязывают.
Норкин, обсуждая вопрос, вспомнил о дочери Михаила Ефремова, признавшейся накануне в своей «небинарности».
«Анна-Мария, которая теперь Сережа. Быть просто лесбиянкой Анне-Марии-Сереже показалось недостаточно, и они пошли еще дальше», — отметил он.
Удивление телеведущий выразил также по вопросу дочери Глюкозы, попросившей теперь называть ее Рэй, поскольку она считает себя небинарной персоной. Также Норкин напомнил о сыне Елены Яковлевой, 70% тела которого забиты татуировками, что похоже на «помешательство».
«Я бы давным-давно сделал что-то нехорошее с современными детьми, потому что это маленькие негодяи.
Как мне кажется, во всех приведенных нами примерах родители приняли случившееся как данность. Хотя, с одной стороны, уважаемая Глюкоза сказала: “Не дай бог все это к нам хлынет”. Но хлынуло. И они как бы смирились с этим», — заключил он.