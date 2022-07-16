Норикн с возмущением высказался о небинарности детей Ефремова и Глюкозы

Как мне кажется, во всех приведенных нами примерах родители приняли случившееся как данность. Хотя, с одной стороны, уважаемая Глюкоза сказала: “Не дай бог все это к нам хлынет”. Но хлынуло. И они как бы смирились с этим», — заключил он.